اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد واسنادا لمقاومته الشريفة والباسلة ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداءات التي طالت قريتي كفركلا ودير سريان وإصابة مدنيين، أدخلت ‌‌‌المقاومة الإسلامية على المستعمرة الجديدة بيت هلل وقصفتها لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: قصفنا للمرة الأولى مستعمرة بيت هيلل بعشرات صواريخ الكاتيوشا ردا على استهداف المدنيين جنوبي لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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