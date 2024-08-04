شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: تحركات رئيس الحكومة تعكس حرصه على تذليل العقبات أمام المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، على أهمية الجولات التفقدية التي يقوم بها الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والتي تستهدف متابعة ما يتم إنجازه من مشروعات وإنشاء مصانع جديدة، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة حريص على النزول لأرض الواقع من أجل التعرف على احتياجات المصانع وتذليل العقبات التي تواجههم.

وقال "الجندي"، إن الحكومة تبذل جهودا كبيرة من أجل تحسين بيئة الاستثمارية في مصر ودعم قطاع الصناعة، وهو ما ظهر خلال الزيارة التي قام بها أمس للمنطقة الصناعية بالإسكندرية، حيث رصد "مدبولى" عدد من المشكلات التي تواجه أصحاب المصانع، ليقرر في وقتها عقد اجتماع بين أصحاب المصانع ولجهات المعنية الأسبوع القادم لبحث هذه العقبات وسبل تذليلها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى حرص الحكومة على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوفير بيئة عمل ملائمة لزيادة الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن العمل من أجل خلق بيئة مناسبة لنمو الأعمال والمشروعات الصناعية، ولتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ومن ثم دفع عجلة التنمية والإنتاج إلى الأمام.

وأوضح النائب حازم الجندي، أن الحكومة تتبع نهج جديد في التعامل مع المشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري من خلال النزول إلى أرض الواقع، والاستماع إلى جميع الأطراف، مشددا على ضرورة تعزيز الدعم المقدم للقطاع الصناعي باعتباره الأمل في دفع عجلة الإنتاج المصري،ـ فضلا عن تحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة، خاصة أنه لا سبيل لمضاعفة الموارد الدولارية للدولة المصرية إلا بزيادة الإنتاج وتشجيع الصادرات.