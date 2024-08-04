شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة البريطانية: المتورطون في الاشتباكات سيدفعون الثمن والان نبدء بالتفاصيل

حوادث عنف

الدمام - شريف احمد - قالت الحكومة البريطانية إن هؤلاء الذين يرتكبون أعمال شغب إجرامية في الشوارع "سيدفعون الثمن"، وسط تحذيرات من احتمال وقوع المزيد من أعمال العنف خلال الأيام المقبلة.وأفادت وكالة الانباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم الأحد، بأن مدنا وبلدات في إنجلترا وأيرلندا الشمالية، شهدت أمس وقوع اشتباكات بين متظاهرين مناهضين للهجرة، ومحتجين آخرين خرجوا ضدهم، حيث تمت مهاجمة وإصابة أفراد من الشرطة، كما جرى اعتقال عدد من الأفراد، مع الوعد باعتقال المزيد.وكانت سلسلة حوادث العنف التي وقعت على مدار الأيام القليلة الماضية، بدأت يوم الثلاثاء الماضي في ساوثبورت، بعد مقتل ثلاث فتيات في هجوم طعن في مدرسة للرقص خلال نشاط للأطفال محوره أعمال النجمة الأمريكية تايلور سويف.وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، إن الأشخاص المتورطين في الاشتباكات "سيدفعون الثمن"، وأنه "ليس هناك مكان للعنف الإجرامي والفوضى في شوارع بريطانيا".ومن جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن الشرطة تحظى "بكامل الدعم" من جانبه، لاتخاذ إجراءات ضد "المتطرفين" الذين يحاولون "بث الكراهية"، من خلال ترهيب المجتمعات، وذلك بينما يجري محادثات طارئة مع الوزراء بشأن الاضطرابات التي تشهدها أجزاء من إنجلترا.