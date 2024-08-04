شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات الحرب.. الجيش الأوكراني ينشر مقاتلات "إف- 16" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا تنشر طائرات مقاتلة من طراز إف16- أمريكية الصنع فى إطار عملياتها العسكرية.

وكتب زيلينسكي اليوم الأحد في منشور على (إكس): "أتمنى لقواتنا الجوية وجميع محاربينا أن يشعروا بفخر الأوكرانيين في طيراننا القتالي وأن يجلبوا لأوكرانيا النتائج القتالية التي ستجعل انتصارنا أقرب وسلامنا العادل لأوكرانيا".

كما شكر زيلينسكي حلفاء ومؤيدي أوكرانيا الذين ساعدوا في توريد طائرات (إف 16)، بما في ذلك الدنمارك وهولندا والولايات المتحدة. طائرات مقاتلة سوفيتية وكانت أوكرانيا قد نشرت في السابق طائرات مقاتلة سوفيتية سابقة، على الرغم من أن نشر الطائرات كان محدودا بسبب القدرات الجوية الروسية الهائلة.

وتسعى قوات الدفاع الأوكرانية بشكل عاجل للحصول على المساعدة لصد الغارات الجوية والهجمات الروسية المتكررة التي تستهدف المدن والبنية التحتية الأوكرانية بشكل روتيني.

وفي منشوره اليوم، قال الرئيس الأوكراني إن البلاد تعمل منذ فترة طويلة مع المؤيدين الأجانب "لإغلاق السماء الأوكرانية أمام الصواريخ والطائرات الروسية".