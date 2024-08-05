شكرا لقرائتكم خبر عن "لوفتهانزا" تمدد إلغاء الرحلات الجوية إلى القدس المحتلة وطهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألغت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران المزيد من الرحلات الجوية إلى منطقة الأزمة في الشرق الأوسط لدواع أمنية.

وأعلنت المجموعة في مقرها في فرانكفورت بألمانيا تعليق الرحلات إلى القدس المحتلة وطهران لأربعة أيام إضافية حتى يوم الاثنين الموافق 12 أغسطس الجاري.

يذكر أنه حتى الآن، كان هذا الإجراء ساريا خلال هذه الفترة الزمنية على رحلات المجموعة إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وألغت المجموعة أيضا الرحلات إلى العاصمة الأردنية عمان وإلى مدينة إربيل بشمال العراق حتى بعد غد الأربعاء 7 أغسطس، إذ تعتزم الشركات التابعة لمجموعة لوفتهانزا عدم استخدام المجال الجوي فوق العراق وإيران حتى ذلك الموعد. الوضع في الشرق الأوسط يذكر أن الوضع الأمني في الشرق الأوسط ازداد توترا بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران واغتيال فؤاد شكر القيادي البارز في حزب الله في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأتاحت لوفتهانزا لركابها تغيير الحجز مجانا، فضلا عن أنها أتاحت للركاب إلغاء الحجوزات حتى 20 من الشهر الجاري مجانا، ويسري حظر الطيران على جميع شركات الطيران التابعة للمجموعة وعلى طائرات الشحن والركاب على حد سواء.