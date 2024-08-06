شكرا لقرائتكم خبر عن بنجلاديش.. قائد الجيش يعلن تشكيل حكومة مؤقتة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن قائد جيش بنجلاديش الجنرال وقار الزمان تشكيل حكومة مؤقتة في البلاد، مستبعدًا زعماء حزب رابطة عوامي الذي تتزعمه رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، التي استقالت بعد أسابيع من الاحتجاجات الطلابية العنيفة التي أسفرت عن سقوط ما يقرب من 300 قتيل.

وفي مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع زعماء أحزاب سياسية مختلفة اليوم الاثنين قال: "ستاخذ العدالة مجراها في جميع عمليات القتل والفظائع هذه، أرجو منكم الاستمرار في الثقة بالجيش".

ودعا الطلاب المحتجين إلى التحلي بالصبر والامتناع عن ارتكاب المزيد من أعمال العنف. احتفالات بعد استقالة حسينة وتجمع المتظاهرون، الذين شوهدوا وهم يهتفون بشعارات مناوئة لحسينة، في حرم جامعة دكا، وهو الموقع الأول للاحتجاجات المناهضة لنظام حصص الوظائف العامة المثير للجدل.

وفي أعقاب أنباء استقالة حسينة، تعرضت العديد من مكاتب رابطة عوامي ومنازل قادتها في أنحاء دكا ومناطق أخرى، للهجوم وأعمال السلب والنهب.

واقتحم آلاف المحتجين المقر الرسمي لرئيسة الوزراء في دكا، بعد أن أفادت تقارير بفرارها من البلاد. حسينة غادرت إلى الهند وأكد مسؤول في وزارة الخارجية طلب عدم نشر اسمه أن حسينة غادرت إلى الهند بعد الظهر.

وصباح اليوم الاثنين، خرج آلاف الأشخاص مجددًا إلى الشوارع وتعهدوا "بالسير إلى دكا" للمطالبة باستقالة رئيسة الوزراء.

واندلعت أعمال العنف مجددًا بعد الدعوة التي أُطلقت أمس الأول السبت، لبدء عصيان مدني من جانب زعماء الطلبة، الذين رفضوا عرضًا من جانب الحكومة لإنهاء أعمال العنف من خلال الحوار.