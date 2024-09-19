مندوب إيران في الأمم المتحدة: إيران ستتابع الهجوم على سفيرها بلبنان وتحتفظ بحقها باتخاذ الإجراءات للرد

شدد مندوب إيران في رسالة للأمم المتحدة، على أن "إيران ستتابع الهجوم على سفيرها بلبنان وتحتفظ بحقها باتخاذ الإجراءات للرد". وقال: "نحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومجلس الأمن على إدانة العمل الإرهابي الإسرائيلي ضد مبعوثنا لدى بيروت".

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