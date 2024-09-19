إعلام إسرائيلي: المسؤولون الأميركيون أعربوا عن غضبهم لعدم إبلاغهم بتفاصيل التفجيرات في لبنان

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن المسؤولين الأميركيين أعربوا عن غضبهم لعدم إبلاغهم بتفاصيل التفجيرات في لبنان" يومي الثلاثاء والأربعاء بعد عدوان إسرائيلي أدى إلى تفجير أجهزة لاسلكية وأجهة بيجرر.

بدورها، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين، زعمهم بأن "إسرائيل أبلغتنا عبر قنوات استخباراتية عن الهجمات في لبنان بعد وقوعها".