ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن المسؤولين الأميركيين أعربوا عن غضبهم لعدم إبلاغهم بتفاصيل التفجيرات في لبنان" يومي الثلاثاء والأربعاء بعد عدوان إسرائيلي أدى إلى تفجير أجهزة لاسلكية وأجهة بيجرر.
بدورها، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين، زعمهم بأن "إسرائيل أبلغتنا عبر قنوات استخباراتية عن الهجمات في لبنان بعد وقوعها".
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: المسؤولون الأميركيون أعربوا عن غضبهم لعدم إبلاغهم بتفاصيل التفجيرات في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.