الاستخبارات الروسية: موسكو انتظرت عام و7 أشهر لتبادل السجناء مع الناتو

ياسر رشاد - القاهرة - قال سيرجي ناريشكين رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية إن موسكو انتظرت عاما و7 أشهر لإتمام تبادل السجناء مع دول "الناتو" في حدث "هام" للاستخبارات الروسية، وفقا ل"روسيا اليوم".

وقال: "لقد انتظرنا إتمام هذه الصفقة طيلة عام وسبعة أشهر... هذا بالطبع، كان حدثا هاما بالنسبة لاستخباراتنا".

وأعلن الأمن الفدرالي الروسي مؤخرا عودة 10 مواطنين روس بينهم طفلان كانوا محتجزين في دول "الناتو" بتهم التعاون مع الاستخبارات الروسية.

والمواطنون الروس العائدون هم أرتيوم دولتسيف وزوجته آنا دولتسيفا وطفلاهما، وبافيل روبتسوف، وفاديم كونوشينوك، وميخائيل ميكوشين، ورومان سيليزنيوف، وفلاديسلاف كليوشين.

كما عاد إلى روسيا المواطن فاديم سوكولوف، المحكوم بالسجن المؤبد في ألمانيا بعد إدانته باغتياله في برلين إرهابيا مطلوبا للأمن الروسي، قتل أسرى روسا خلال حرب الشيشان في التسعينات، ومنحته ألمانيا الحماية واللجوء.

من جهتها، أطلقت روسيا سراح 16 محكوما بينهم أمريكيون وألمان، وروس مأجورون تجسسوا لصالح واشنطن.