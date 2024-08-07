شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نجح التحالف الوطنى فى تكريث ثقافة التطوع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تكريث ثقافة التطوع في الشباب، فعلى مدار العامين الماضيين، فلم يدخر التحالف جهدًا من أجل تدريب الطاقات الشبابية على التطوع وخدمة الوطن في العديد من المجالات التطوعية والإنسانية، فقد استغل طاقة الحماسة لدى المتطوعين في كل مكان بمصر، من أجل خدمة المجتمع.

ورسخ التحالف الوطني لمفهوم التطوع، وأعاده إلى الثقافة المجتمعية من جديد، بعدما كان انحصر العمل التطوعي لسنوات عديدة، وكان يشوبه قدر كبير من العشوائية وعدم النظام، فيما يتعلق باستغلال طاقة الشباب على نحو يخدم مجتمعهم، وهذا ما نجح التحالف الوطني في تحقيقه، فسنجد دور واعد وكبير للشباب المتطوع في عدة مبادرات كان بدايتها في مبادرة كتف في كتف، بمشاركة نحو 300 ألف متطوع ومتطوعة فى مختلف المحافظات.

ويواصل التحالف الوطني جهوده في تكريث ثقافة التطوع، بعد انطلاق حملة "إيد وحدة" التي جمعت آلاف الشباب على حب الوطن وخدمة وطنهم والفئات الأكثر احتياجًا بشكل منظم، من خلال انطلاق فعاليات خاصة بالحملة تتنوع بين تظيم معارض الملابس بكافة محافظات وقرى الجمهورية وتوزيع الكراتين الغذائية، مع نشر الدورات التوعوية والتثقيفية للمواطنين.