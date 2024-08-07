قبيسي: هناك من زرع في بلدنا لغة طائفية مذهبية معبدين الطرق للإبتعاد عن الدفاع عن الوطن

رأى النائب هاني قبيسي، أن "هناك من زرع في بلدنا لغة طائفية مذهبية بل ذهب كثيرون من ساسة بلدنا منظرين للطائفية والمذهبية معبدين الطرق للإنقسام والابتعاد عن الدفاع عن الوطن".

ولفت قبيسي، خلال كلمة في حسينية بلدة حبوش، الى أن "هذه الصورة القاتمة التي نراها في منطقتنا هذه الايام ما هي سوى نتاج سياسات غربية تدعم الصهاينة وتعمل على زرع الفوضى والشقاق على مساحة الشرق الأوسط تدعم الصهاينة وتمدهم بالعتاد والاسلحة ودول عربية غائبة خانعة لا تحرك ساكنا امام ما يجري في غزة".

وأضاف "نعم ندفع ثمنا بدماء شهداؤنا الذين يقضون دفاعا عن شرف الامة وحريتها وكرامتها وللأسف بعض الساسة في لبنان تخلوا عن فكرة دعم الجيش وتقوية الدولة لتكون حامية للوطن مدافعة عن حدوده حامية للشعب ولكل القدرات ومع الاسف هناك ساسة لا يؤمنون بالدفاع عن الأوطان يسعوا للحصول على امان واستقرار بعلاقات دولية وسياسات مشبوهة بعلاقات لا تقدم ولا تؤخر".

وأكد أنه "يجب ان نعزز قدرات الجيش وحماية المقاومة ليبقى لبنان دولة وهذه الدولة يجب أن تحمي حدودها وسيادتها فهذه الثقافة تحمي بلدنا الوحدة الوطنية تحمي البلد ومع الاسف قلة من ساسة لبنان يبحثون عن الوحدة الوطنية الداخلية لانهم يكرسون اللغة الطائفية والمذهبية".