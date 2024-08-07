رئيس دائرة مياه كسروان للنشرة: لا مشكلة عامة بالمنطقة لكن قد يكون هناك مشكلة في حي أو لدى مواطن

بعد أن كانت "النشرة" قد تلقت، في الأسبوع الماضي، إتصالات من مواطنين حول وجود أزمة مياه في قرى وسط وأعالي كسروان، بينما أوضح المدير العام لـ"مؤسّسة مياه بيروت وجبل لبنان" جان جبران، لـ"النشرة" يوم الجمعة الماضي، أنه كان هناك مشكلة تمت معالجتها، في اليومين الماضيين، لافتاً إلى أن الأمور تحتاج لبعض الوقت كي تنتظم من جديد، أفاد بعض المواطنين أن الأزمة لا تزال مستمرة.

وفي متابعة من "النشرة"، أوضح رئيس دائرة مياه كسروان الفتوح في المؤسسة جان عيد، لـ"النشرة"، أن ليس هناك من مشكلة مياه عامة في المنطقة، لافتاً إلى أنه قد يكون هناك مشكلة في حي معين أو لدى أحد المواطنين، مؤكداً أن ليس هناك أي بلدة تعاني من إنقطاع في المياه، خصوصاً أن العمل قائم على معالجة أي مشكلة قد تحصل، لكن في بعض الأحيان قد تكون بحاجة إلى بعض الوقت.

وفي حين أبدى عيد تفهمه لصرخة أي مواطن يعاني من أي إنقطاع في المياه، دعا إلى التواصل مع المؤسسة من أجل العمل على معالجة أي مشكلة، على الرقم التالي: 09915055.