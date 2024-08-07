واشنطن بوست: إسرائيل أبلغت أمريكا بمسئوليتها عن اغتيال إسماعيل هنية

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بسئوليتها عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران الأسبوع الماضي.

ونقلت الصحيفة عن 3 مصادر على دراية بتفكير البيت الأبيض، قولهم إنه رغم أن إسرائيل لم تعلق على استشهاد هنية، فقد أبلغت المسؤولين الأمريكيين على الفور بأنها مسؤولة عن العملية.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولين في البيت الأبيض عبروا عن دهشتهم واستيائهم من اغتيال هنية، حيث اعتبروه عقبة في مساعيهم المستمرة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة.

وأمس الثلاثاء، أعلنت حركة حماس تعيين زعيمها في غزة يحيى السنوار رئيسا لمكتبها السياسي، خلفا لإسماعيل هنية.

وقالت الحركة، في بيان لها،: "تعلن حركة حماس عن اختيار القائد يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للقائد إسماعيل هنية".