منظمة "بتسيلم" تدعو المجتمع الدولي للتدخل لمحاسبة إسرائيل على تعذيب الأسرى الفلسطينيين

ياسر رشاد - القاهرة - دعت المتحدثة باسم منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية ساريت ميخائيلي كافة الدولة والمؤسسات ذات الصلة بما فيها المحكمة الجنائية الدولية للتدخل لمحاسبة صناع القرار الإسرائيليين على ما يجري من تعذيبهم للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

وقالت ميخائيلي - في تصريح لقناة (الحرة) الأمريكية - إنه "من المهم أن نروي قصص الأشخاص والضحايا الذي تعرضوا للانتهاكات المروعة في نظام السجون الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن تقرير المنظمة يهدف إلى تغيير الواقع.

وكانت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية الحقوقية اتهمت في تقرير لها حكومة بنيامين نتنياهو باستخدام سياسة ممنهجة لإساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين وتعذيبهم منذ بدء الحرب الإسرائيلية في غزة عبر إخضاعهم لأعمال تتراوح بين العنف والاعتداء الجنسي.