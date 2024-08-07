العدل الأمريكية: احباط مخطط إيراني لاغتيال مسؤولين حكوميين في الولايات المتحدة

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت الولايات المتحدة إحباط هجوم دبره باكستاني مرتبط بطهران لاغتيال مسؤولين حكوميين في الولايات المتحدة، انتقاماً لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أميركية ببغداد خلال 2020.

وقال وزير العدل ميريك جارلاند، في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - إن "وزارة العدل تعمل، منذ سنوات، بلا كلل للتصدّي لمحاولات إيران للانتقام من مسؤولين أمريكيين لاغتيال سليماني".

وأضاف أن المواطن الباكستاني المرتبط بإيران آصف ميرشانت أُوقف ووُجّهت إليه تهمة محاولة ارتكاب جريمة قتل بواسطة قتلة مأجورين، موضحا أنه تم إيقافه في 12 يوليو الماضي، على أيدي عملاء في مكتب التحقيقات الفيدرالي أوهموه بأنهم قتلة محترفون، وقد حاول استئجارهم لتنفيذ مخطّطه.