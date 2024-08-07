شكرا لقرائتكم خبر عن الكشكى: الحوار الوطنى يعقد جلسات قضية الدعم على مرحلتين للوصول لأفضل صيغة والان مع تفاصيل الخبر



أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الاجتماعات النوعية، التي عقدت على مدار أمس الثلاثاء تأتي في إطار حرص الأمانة الفنية من أجل العمل على مدار الساعه لتقديم وتجهيز كل المعلومات والبيانات المتعلقة بالقضايا التي ستناقش خلال الجلسات المقبلة، مشيرا إلى أنها استهدفت بحث شكل الجلسات العامة والتخصصية، ووضع أسس وتصورات بشأن كيفية مناقشة الدعم عبر جلسات نقاشية تتم على مرحلتين.

وأشار في تصريح لـ"الخليج 365" إلى أنه سيتم عقد جلسات عامة بحضور متخصصين وخبراء والقوى السياسية وكل الأطراف التي لها علاقة بالدعم، والمرحلة الثانية تشمل جلسات مغلقة بحضور متخصصين وخبراء في هذا الموضوع، موضحا أن الحوار الوطني يستهدف من تلك الجلسات التوصل إلى الصيغة النهائية والقرارات السليمة التي تهم المواطن وتنحاز بشكل كامل للمواطن وسيعمل على إعطاء المرحلتين حقهم في النقاش.

وقال "الكشكي" إن منظومة الدعم قضية حساسة وشائكة تتطلب العناية والتدقيق في كافة المخرجات التي ستنتج عن الجلسات بما يلبي الوصول إلى أفضل صيغة لحل مشاكل الدعم وتحقيق أكبر مكسب للمواطن.

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن مجلس الأمناء سيعقد اجتماع خلال أيام لإقرار الجلسات حولها خلال الفترة المقبلة، كما سيعمل على وضع اللمسات النهائية بشأن توصيات ملف الحبس الاحتياطي تمهيدا لرفعها لرئيس الجمهورية.

تجدر الإشارة إلى أنه على جدول مجلس أمناء الحوار الوطني قضايا جماهيرية آخرى تهم المواطن، من بينها منظومة الثانوية العامة وملف الدواء.