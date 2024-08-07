المطران عون ترأس في مشمش قداس عيد مار ضوميط: لن تحصل الحرب لان الرب قدير واقوى من الشر

اختتمت رعية مار ضوميط في بلدة مشمش قضاء جبيل، "مهرجان درب العيد 2024"، الذي استمر ستة ايام، بقداس احتفالي ترأسه راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون لمناسبة عيد القديس الشهيد ضوميط في الكنيسة التي تحمل اسمه.

ودعا عون، في عظته، الى "أنه علينا كمسحيين ان نعمل لكي يعم ملكوت الله كل العالم، فالكنز الحقيقي في حياتنا هو الرب وهو اللؤلؤة والاساس، والدعوة المسيحية لربح الملكوت موجهة الى كل مسيحي ليختبر كل واحد منا ان الرب هو الاول في كل ما نعيشه في العائلة والمجتمع وعلينا العمل بما يوحيه الينا".

وأكد أن "الرب لا يقاصص الخاطئين بل يعطيهم علامات لكي يفكروا ان لحياتهم معنى واهمية اكثر من الامور السطحية التي يعيشونها، لذلك على المسيحي ان يتعلم قراءة علامات الازمنة، فنحن اليوم نمر بظروف دقيقة جدا، ومرت علينا ايام صعبة قضت على جنى العمر على الصعيد المالي، ولكن المسيحي يقف وقفة ايمان ويقول ان الرب سمح من خلال خطايا السياسيين والمصرفيين الا تبقى موجودة تلك الضمانات ، لكي نفكر كيف علينا اعادة بناء تلك الضمانات بالاتكال على الله والتعرف عليه وعيش المحبة".

ولفت الى أننا "نسمع الاخبار وهي تخيفنا اذ يقولون ان الحرب على الابواب غدا او بعد غد، ونعيش في قلق وخوف لاننا لا نعرف ماذا سيحصل وان كنا جميعنا نتمنى الا تحصل الحرب على ارضنا، ولكن علينا ان نتمسك بيسوع المسيح الذي يعطينا الرجاء والسلام والاتكال عليه والصلاة، واؤكد لكم ان صلينا جميعا بإيمان لن تحصل الحرب لان الرب قدير واقوى من الشر".

وتابع "لا تخافوا الرب معنا ، فلنضع كل رجاءنا به وهو الذي سيزرع السلام في وطننا وفي كل العالم".