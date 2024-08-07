مدير العناية الطبية في وزارة الصحة: المستشفيات على جهوزية تامّة تحسبًا لأي طارئ والادوية مؤمنة

أكد مدير العناية الطبية في وزارة الصحة جوزيف الحلو، ان "وزارة الصحة ومن اليوم الاول للحرب، أرسلت وفودًا الى مستشفيات النبطية والجنوب والحدود، لتقييم الوضع على الارض، وقد أُخضعت الطواقم الطبية لتدريبات،ومُدَّت المستشفيات بالمستلزمات الطبية، مما يعزز جهوزية هذه المستشفيات الى أي طارئ".

ولفت الحلو، في حديث عبر الـ"LBCI"، الى أنه "يتمّ التعاون بين المستشفيات الخاصة والحكومية حيث تُقسّم المهام والحالات بينها "، مضيفاً "اشرفت منظمة الصحة العالمية على تدريبات وجهوزية مستشفياتنا لأي طارئ وكانت النتيجة جيدة جدا".

وشدد على ان "وزارة الصحة على تعاون وفي اتصال دائم مع المستشفيات وفرق الاطفاء والبلديات والصليب الاحمر والدفاع المدني لمدّهم بالتعليمات وبأي جديد"، متمنياً على "الناس عدم التهافت لشراء أو تخزين الادوية، لأن الادوية مؤمنة".