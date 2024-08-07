أشار النائب السابق سيزار المعلوف، في تصريح له الى انه "عندما يتعرض لبنان من قبل عدو على حدودنا لنصبح في العصر الحجري، علينا جميعنا ان نضع خلافاتنا جانباً ومسؤوليتنا الوطنية والاخلاقية تأمرنا بالوحدة الوطنية للدفاع عن ال ١.٤٥٢ كم ٢". واضاف :"الله يحمي لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر معلوف: عندما يتعرض لبنان للتهديد من قبل عدو على حدودنا مسؤوليتنا الوطنية تأمرنا بالوحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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