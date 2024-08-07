أوقفت دوريّة من أمن الدولة في النبطيّة، شخصاً في بلدة الخيام، وبعد التحقيق معه، تمّ تسليمه إلى الجهات الرسميّة المختصّة .
وفي التفاصيل، اشتبهت مديريّة أمن الدولة في النبطيّة بسيّارة مستأجرة تجول في بلدة الخيام، وهي بلدة خالية حالياً من سكّانها نتيجة العدوان الإسرائيليّ على لبنان وتحديداً على المناطق الحدوديّة. بعد رصده، أوقفت دوريّة لأمن الدولة السائق ويُدعى (ش. ل.)، واقتيد إلى التحقيق، وتبيّن أنه يحمل جنسيّة إحدى الدول الأوروبيّة، وتمّ تسليمه إلى الجهات المختصّة للتوسّع بالتحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة في النبطيّة تشتبه بأجنبيّ في بلدة الخيام وتوقفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.