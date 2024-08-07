أمن الدولة في النبطيّة تشتبه بأجنبيّ في بلدة الخيام وتوقفه

أوقفت دوريّة من أمن الدولة في النبطيّة، شخصاً في بلدة الخيام، وبعد التحقيق معه، تمّ تسليمه إلى الجهات الرسميّة المختصّة .

وفي التفاصيل، اشتبهت مديريّة أمن الدولة في النبطيّة بسيّارة مستأجرة تجول في بلدة الخيام، وهي بلدة خالية حالياً من سكّانها نتيجة العدوان الإسرائيليّ على لبنان وتحديداً على المناطق الحدوديّة. بعد رصده، أوقفت دوريّة لأمن الدولة السائق ويُدعى (ش. ل.)، واقتيد إلى التحقيق، وتبيّن أنه يحمل جنسيّة إحدى الدول الأوروبيّة، وتمّ تسليمه إلى الجهات المختصّة للتوسّع بالتحقيق.