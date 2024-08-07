شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجات على مقياس ريختر اليوم، جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، دون ورود تقارير فورية تفيد بوقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، بأن مركز الزلزال يقع على بعد 15 ميلًا جنوب غربي بلدة لاموند بولاية كاليفورنيا، فيما أعقب الزلزال ما لا يقل عن 30 هزة ارتدادية تتراوح شدتها ما بين 2.5 و4.5 درجة.