شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: مهرجان العلمين حدث ثقافى فريد ودور "المتحدة" مشهود بالإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

ثمنت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، انطلاق فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية، مشيرة إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حققت نجاحا ملموسا في الترويج السياحي والثقافي والفني لمدينة العلمين، وتحويلها لمدينة الأحلام، وإتاحتها لكثير من الفعاليات التي أظهرت اللمسة الجمالية الساحرة لعروس البحر المتوسط.

وأكدت الهريدي، في بيان لها، أن مهرجان العلمين حدث ثقافي وترفيهي يُقام في مدينة العلمين الجديدة على الساحل الشمالي لمصر، مستهدفا تحقيق العديد من الأهداف الهامة أبرزها تعزيز السياحة وجذب الزوار إلى المنطقة من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، محققا ترويجا سياحيا عالميا غير مسبوق وإظهار المدينة كواجهة مصرية سياحية ترفيهية، مما يساعد في جذب الزوار المحليين والدوليين.

ولفتت إلى أن التنوع المشهود في كافة الفعاليات التي تقام في المهرجان نجح في جذب كافة الأذواق والتأكيد على أن مصر تمتلك من المواهب والمهارات الشابة ما يكفي لأن تظهر للعالم واجهة سياحية غير مسبوقة، مشيرة إلى أن المهرجان يقدم منصة للفنانين والمبدعين لعرض أعمالهم والتفاعل مع الجمهور، مما يساهم في تعزيز الثقافة والفنون في المنطقة.