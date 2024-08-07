وزير الخارجية البريطاني: المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أحد

أشار وزير الخارجية البريطانية ديفيد لامي إلى أن المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أحد.

وأعلن أنه تحدث مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كاني، وحذر من أن أي هجوم إيراني ستكون له عواقب مدمرة وكارثية على المنطقة.

كذلك اعتبر أنه يجب على إيران وجميع الجهات وقف التصعيد بشكل عاجل وفوري.