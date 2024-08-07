جعجع: المعاناة كلها التي يعيشها أهل الجنوب اليوم مرتبطة بالأمن القومي الإيراني

أعرب رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، عن "أعمق مشاعر التعاطف مع اللبنانيين الجنوبيين، خصوصاً أهالي القرى الحدودية، الذين منذ عشرة أشهر وحتى اليوم، لم يعرفوا النوم أو لحظة سكينة، هذا إن لم يسقط لهم شهيد".

وشدد جعجع، خلال العشاء السنوي لمنسقيّة المتن الأعلى في حزب القوّات في معراب، على أن "المعاناة كلها التي يعيشها أهل الجنوب اليوم مرتبطة بالأمن القومي الإيراني"، مشيرًا إلى أن "الحرب الحالية ستنتهي بنتائج كارثية على لبنان، فإن توقفت اليوم وهو أمر مستبعد بما أن التصعيد سيّد الموقف، فقد حصدت هذه الحرب حتى اللحظة أكثر من 500 شهيد وما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية في الجنوب".

أما بالنسبة للحل، فرأى جعجع أنه "واضح وسهل ويتمثل في انتشار الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية وتولي مهمة الدفاع عنها. ورفض النظريات التي تُروّج لعجز الجيش اللبناني"، مؤكدًا أن "دول العالم تدعو إلى تطبيق القرار 1701 لإنهاء المشكلة في الجنوب، بينما يراوغ المسؤولون اللبنانيون ولا يقدمون أي أجوبة واضحة على المقترحات".

وفي ملف انفجار مرفأ بيروت، أشار جعجع إلى أنها "وعلى الرغم من أنها أوقعت قرابة 230 شهيدًا وآلاف الجرحى وعشرات الآلاف من المتضررين ومليارات الدولارات من الخسائر، إلا أن ضررها الأكبر هو على النفسية المجتمعية اللبنانية التي تأثرت بشكل عميق"، مؤكدًا أن "حزب القوّات الن ينسى هذه الجريمة وسيستمر في السعي لتحقيق العدالة مهما طال الزمن".

ودعا جعجع وزير العدل والحكومة اللبنانية إلى تحمل "مسؤولياتهما لضمان حسن سير العدالة ودفع التحقيقات في انفجار المرفأ قدماً. واقترح ان يدعو وزير العدل مجلس القضاء الأعلى لإجتماع يتم فيه وضع التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في مقدمة جدول الأعمال، حيث يبادر الوزير الى مطالبة المجلس بإزالة مختلف العقبات أمام التحقيقات خلال مهلة قصيرة يحددها لهم تحت طائلة تحميلهم مسؤوليّة تعطيل التحقيقات".

وأعرب عن عدم "تخوفه من الأوضاع الصعبة الحالية"، مؤكدًا أن "حزب القوّات سيواصل مواجهة التحديات كما فعل في الماضي".