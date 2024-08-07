شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الإعصار "ديبي".. بايدن يعلن حالة الطوارئ في كارولينا الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء حالة الطوارئ في ولاية كارولينا الشمالية.

وأفاد البيت الأبيض في بيان، بأن الرئيس الأمريكي أمر بتقديم المساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة على مستوى الولاية، بسبب الظروف الطارئة الناجمة عن الإعصار "ديبي" الذي بدأ يوم الأحد الماضي ولا يزال مستمرًا. قطع الكهرباء وإتلاف المحاصيل ويهدد الإعصار ديبي بضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة بأمطار غزيرة وفيضانات تستمر لعدة أيام بعدما ضرب ولاية فلوريدا بالقرب من تالاهاسي، إذ تسبب في قطع الكهرباء عن آلاف الأشخاص.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إنه من المتوقع سقوط ما يصل إلى 30 سنتيمترًا من المياه على منطقة واسعة من شمال فلوريدا إلى نورث كارولينا حتى يوم السبت المقبل، بينما يتحرك الاعصار ديبي في الجنوب، ما سيؤدي إلى غمر الطرق وإتلاف المحاصيل، ومن المحتمل أن يدفع الناس إلى مغادرة منازلهم.