في صحف اليوم: القضاء الفرنسي يتهم رجا سلامة بتبييض الأموال والتيار "يُطهّر" نفسه من المحسوبين على الغرب؟

لفتت صحيفة "الأخبار" إلى أنّ "القضاء الفرنسي وضع شقيق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، رجا سلامة، على لائحة الاتهام في قضايا تتعلق بغسل الأموال على يد مجموعات منظّمة واختلاس الأموال العامة، علماً أن تهماً مماثلة كانت قد وُجهت الى نجله إميل في آذار الماضي"، متسائلةً: "لماذا اختار رجا سلامة المثول أمام القضاء الفرنسي هذه المرة، رغم اعتذاره مرتين في السابق بحجج مختلفة؟".

وأوضحت مصادر مطلعة للصحيفة، أنّ "وكيل سلامة أقنعه بالتعاون مع القضاة، ليصل إلى نتيجة مماثلة لما وصلت إليه مستشارة رياض سلامة ماريان الحويك، لناحية الادعاء عليه والسماح له بالتحرك، شرط حضور جلسات التحقيق كلما استدعى الأمر، وخصوصاً أن اعتذاره مجدداً كان سيقود الى إصدار مذكرة توقيف بحقه أسوة بشقيقه؛ ووضعه على لائحة الأنتربول الدولي".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ "عليه، بات لزاماً على رجا تقديم كل المستندات والمعلومات التي بحوزته، ولا سيما تلك المتعلقة بشركة "فوري" التي أسّسها، وقام الحاكم بتبييض الأموال عبر حساباتها وحسابات أخرى، وكذلك بشركات "BET" و"ZEL" و"Eciffice" التي يشغل منصب عضو مؤسس فيها، واشترى عبرها عقارات في منطقة الشانزيليزيه في العاصمة الفرنسية".

وأفادت معلومات "الأخبار" بأنّ "رجا سلامة أصرّ خلال التحقيق معه على مدى يومين مطلع هذا الشهر، على براءته، وتعهد بتقديم كل المستندات التي تثبت عدم تورطه في أي عملية غير شرعية، ومساعدة القضاء الفرنسي في كشف الحقيقة".

البرتقالي "يُطهّر" نفسه من المحسوبين على الغرب؟

على صعيد منفصل، ذكرت صحيفة "الديار" أنّ "وسط المعمعة الكبيرة التي تعيشها البلاد، والانتظار الثقيل لمصير الحرب الإقليمية المتوقعة، قرر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، بغطاء من عميد الحزب، المبادرة وتوجيه ضربته لمعارضيه، مكتفيا من "النطرة" التي طالت في زمن الاستحقاقات الداهمة".

وركّزت مصادر مواكبة للصحيفة، على أنّ "الأشخاص الذين اثيرت حولهم التساؤلات في الفترة الأخيرة، كان سبق وابلغ باسيل رئيس الجمهورية السابق ميشال عون عن رغبته بعدم ترشيحهم من جديد للانتخابات النيابية في استحقاق 2022، لأكثر من سبب، ابرزها "احتكارهم" لهذه المقاعد النيابية لأكثر من دورة، ما حرم التيار من الدم الجديد؛ الا ان الجنرال رفض يومذاك طالبا التروي".

وبيّنت أنّ "الامور انقلبت اليوم، في ظل اصرار عون على ضرورة اتخاذ اجراءات جذرية، نتيجة الآثار السلبية التي بدأت تنعكس على أداء المحازبين وعلى التيار بشكل عام، في ظل مراجعات من القواعد، واشاعات كثيرة رافقت الفترة الماضية كلها".

وأشارت "الديار" إلى أنّ "ما استوقف المتابعين، هو توقيت ما يحصل، حيث يُحكى عن صفقة تحاول ميرنا الشالوحي ابرامها للعودة إلى الحكومة بشروطها، مقابل تنازلها عن تصعيدها، واعادة تفعيل وثيقة التفاهم، التي يقال ان التصعيد الاخير في المنطقة قدّم طوق النجاة للصهر، للعودة إلى حارة حريك من بوابة الوحدة الوطنية في مواجهة العدو الاسرائيلي، وهو ما يستوجب تعزيز مواقع التواصل الاجتماعي العاملين على هذا الخط من داخل التيار نوابا ومسؤولين وقيادات؛ قد يكون بعضهم قد ابعد سابقا".

وكشفت معطيات الصحيفة، أنّ "ما حصل خلال الأيام الماضية، قد "زلط" البرتقالي بالكامل من الغطاء الغربي، وان بقي له على هذا الصعيد النائب فريد البستاني، رغم محدودية اتصالاته الاميركية نتيجة علاقاته "الزايدة" مع حارة حريك".

وأضافت: "النائب آلان عون من المقربين والمحسوبين على الخط الاميركي في صفوف التيار، وهو أدى دورا اساسيا خلال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، اما نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب فله علاقاته الخليجية القوية، والاميركية الشخصية، والتي جعلته اليوم المفاوض الأول "الرسمي والشرعي" باسم حارة حريك بتذكية من عين التينة، وهو كان سبق ووضع هذه الإمكانات بتصرف الرابية.

أما النائب سيمون ابي رميا، فعلاقته التاريخية مع المخابرات والادارة الفرنسية معروفة منذ التسعينيات، وهو شكل صلة الوصل بين باريس والرابية، فضلا عن ان زوجته السابقة، وهي فرنسية الجنسية، تشغل وظيفة في جهاز المخابرات الخارجية".

ولفتت "الديار" إلى أنّه "يبقى على لائحة المرشحين النائب ابراهيم كنعان، الذي ربطته منذ التسعينات أيضا علاقات قوية ببريطانيا واجهزتها الاستخباراتية، يضاف الى كل ذلك علاقته القوية "باستيذ عين التينة"، حتى انه ينقل عن ميشال عون قوله ان هدفه الأول من التدقيق الجنائي احد النواب المعارضين، ومن بعده حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة"، متسائلةً: "هل يعني كل ما تقدم ان "التيار الوطني الحر" يعمل على تنظيف جسمه النيابي من المحسوبين على الغرب؟".

ونفت مصادر "التيار" للصحيفة، تلك النظريات والسرديات، معتبرة ان "لا علاقة بملف الانفتاح على "حزب الله" بعمليات الفصل والاستقالة، علما ان المعنيين جميعا كانوا من صقور الدفاع عن العلاقة بـ"حزب الله"، كما انهم لطالما كانوا من الأساسيين في الفترة الماضية، ونجحوا بأصوات الشيعة، سواء في المتن ام جبيل ام بعبدا". وأكّدت أنّ "ما حصل امر طبيعي تشهده جميع الاحزاب، وهو انتفاضة او ثورة داخلية مطلوبة لاعادة تصويب الأداء، فقوة الاحزاب الرئيسية هي في الالتزام، فخارجه لا ثقل لاي حزب؛ ولا قيمة لاي كتلة نيابية ام وزارية".

دريان يعود "مكسوفاً" من الرياض... والمفتون يتمسّكون بخطابهم السياسي!

من جهة ثانية، أشارت "الديار" إلى أنّ "بعد قطر، اتجهت انظار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان نحو الرياض، التي زارها لأسبوع على رأس وفد من مفتي المناطق، للمشاركة في المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي بين 30 تموز و6 آب".

وكشفت اوساط دينية بيروتية مقربة من دار الفتوى لـ"الديار"، أن "المنحة التي كانت وَعدت بها قطر وقدرها 5 مليون دولار، لتمويل استشفائي وصحي وديني لمشايخ دار الفتوى وموظفي دار الافتاء، "طارت في ليلة ما فيها ضوء قمر"، ومن دون تقديم تبريرات او الاجابة القطرية على استفسارات وزير سني مقرب من دريان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي".

وذكرت أنّ "رجل اعمال سنيا مقربا من امير قطر، كشف لمرجع ديني بيروتي، ان قطر ابلغت زوارها ان التمويل القطري الاجتماعي والسياسي والاعلامي والديني للبنان قد توقف حتى إشعار آخر، وان السبب في وقف التمويل ضغط سعودي يمارسه الديوان الملكي على كل دول مجلس التعاون الخليجي، لوقف التمويل لكل المؤسسات في لبنان، وخصوصاً الدينية والسنية تحديداً، ومن دون تقديم اي تبريرات؛ لذلك وهو ما اصاب مرجعيات سنية ودينية وسياسية بالدهشة!".

وشدّدت الاوساط على أنّ "التمويل القطري الذي يصرف في لبنان، محدود جدا وتقف وراءه جمعيات خيرية خاصة وليست رسمية، وهي مولت اخيراً بناء مسجد في عكار وترميم عدد من المؤسسات الخيرية والمساجد وتجهيزها بالطاقة الشمسية والاثاث بقيمة 600 الف دولار، ومنحت لمفتي عكار الشيخ زيد بكار. كما مولت الجمعيات القطرية عدداً من العمليات الجراحية لاطفال مرضى السرطان وضمور العضلات، لا تتعدى اصابع اليد الواحدة".

في المقابل، أفادت بان "دريان بحث اموراً مالية مع عدد من المسؤولين السعوديين، بعدما حاول تأمين تمويل لدار الفتوى من قطر، لتمويل الملف الاجتماعي والصحي ورواتب المفتين في السعودية، الا ان النتيجة اتت سلبية، ولم يحصل المفتي حتى على وعود شفوية او ايجابية في هذا السياق، وذلك خلال لقاء مسؤول سعودي له صفة دينية ومنصب رفيع في الديوان الملكي".

ولفتت الأوساط الى ان "المباحثات التي تمت مع دريان ومفتيي المناطق في السعودية، ركزت على "تنعيم" الخطاب السني والديني وخطب الجمعة تجاه فلسطين غزة، والا يظهر السنة في لبنان تابعين لمحور ايران او منغمسين فيه عسكرياً، على غرار "الجماعة الاسلامية" وسنة 8 آذار؛ والا يكونوا اداة في يد حزب الله".

وأوضحت أنّ "الرياض تفضل ان يلتزم خطباء الجمعة والسنة بخطاب "هادئ"، ولا يخاطب ما تسميه "الغرائز السنية"، ولا "يدغدغ" مشاعر الشباب المسلم المتحمس، وان لا يفجر مشاعر الغضب السنية والاسلامية تجاه السعودية والخليج، اللذين يسعيان لسلام في المنطقة وربما تطبيع طويل الامد مع كيان الاحتلال".

الاشتراكي - المستقبل: التحالف في الإقليم يهتزّ ولا يقع

بدورها، ركّزت صحيفة "الأخبار" على أنّ "يوماً بعد آخر، تشهد العلاقة بين تيّار "المستقبل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" في إقليم الخروب تصدّعاً، من دون أن تنهار كلياً. الخلاف السياسي بين الحزبيْن واختلاف وجهات النظر بين رئيس الحزب السابق وليد جنبلاط ورئيس "المستقبل" سعد الحريري، زادا في حدة الخلاف المعتاد بينهما على "تبنّي" المشاريع الإنمائية في المنطقة؛ وإن جرت العادة على عدم تظهير هذا الخلاف إلى العلن".

وذكّرت بأنّ "رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري كان "يحسب حساب" خطواته، لعدم إزعاج النائب السابق وليد جنبلاط، تماماً كان الأخير يفعل في عهد الحريري الأب ثم الابن، أو على الأقل هذا ما كانت تبدو عليه الأمور في العلن. أتقن الحليفان موازنة العلاقة في ساحتهما المُشتركة. لطالما اختلفا في ال​سياسة​ وانعكس خلافهما فيها، غير أن "شعرة معاوية" بقيت دائماً تربط بينهما على أرض إقليم الخروب، ليخوضا الانتخابات البلديّة والنيابية معاً و"زي ما هيي".