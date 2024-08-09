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فيرمونت.. أمريكا تعلن الطوارئ في الولاية الرابعة بسبب الإعصار "ديبي"

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واس - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن اليوم عن حالة الطوارئ في ولاية فيرمونت بسبب الإعصار "ديبي".
وأفاد البيت الأبيض في بيان، أن الرئيس الأمريكي أمر بتقديم المساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة على مستوى الولاية بسبب الظروف الطارئة الناجمة عن إعصار "ديبي" الذي بدأ الأحد وما يزال مستمراً.
الإعصار ديبي تهدد الساحل الشرقي للولايات المتحدة- د ب أ

الإعصار "ديبي"

كان الرئيس الأمريكي قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع عن حالة الطوارئ في ولايات جورجيا ونورث كارولينا وساوث كارولينا بسبب إعصار "ديبي".
العاصفة ديبي - د ب أ
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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