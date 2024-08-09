شكرا لقرائتكم خبر عن فيرمونت.. أمريكا تعلن الطوارئ في الولاية الرابعة بسبب الإعصار "ديبي" والان نبدء بالتفاصيل

الإعصار "ديبي"

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن اليوم عن حالة الطوارئ في ولاية فيرمونت بسبب الإعصار "ديبي".وأفاد البيت الأبيض في بيان، أن الرئيس الأمريكي أمر بتقديم المساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة على مستوى الولاية بسبب الظروف الطارئة الناجمة عن إعصار "ديبي" الذي بدأ الأحد وما يزال مستمراً.كان الرئيس الأمريكي قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع عن حالة الطوارئ في ولايات جورجيا ونورث كارولينا وساوث كارولينا بسبب إعصار "ديبي".