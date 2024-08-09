شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. كواليس مرعبة لتحطم طائرة برازيلية على متنها العشرات والان نبدء بالتفاصيل

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سقوط طائرة ركاب فوق ولاية ساوباولو البرازيلية.



الطائرة من نوع (ATR 72–500) تابعة لشركة Voepass البرازيلية وتسع 68 راكب ولقي جميع المسافرين مصرعهم بالإضافة لطاقم الطائرة.pic.twitter.com/ldD9ZbCYJE — إياد الحمود (@Eyaaaad) August 9, 2024

تحطم الطائرات في البرازيل

الدمام - شريف احمد - تحطمت طائرة على متنها 62 شخصًا اليوم خلال رحلة داخلية في ولاية ساو باولو البرازيلية.وكانت الطائرة متجهة من كاسكافيل في ولاية بارانا (جنوب) إلى مطار غوارولوس الدولي في ساو باولو وتحطمت في بلدة فينهيدو، بحسب جهاز الإطفاء في البرازيل. سقوط طائرة ركاب فوق ولاية ساوباولو البرازيلية.الطائرة من نوع (ATR 72–500) تابعة لشركة Voepass البرازيلية وتسع 68 راكب ولقي جميع المسافرين مصرعهم بالإضافة لطاقم الطائرة.This is a Twitter Status— إياد الحمود (@Eyaaaad)وذكرت شركة فويباس للطيران في بيان عن "وقوع حادث للرحلة 2283" اليوم في منطقة فينهيدو.وأضافت: ولا يوجد تأكيد حتى الآن في ما يتعلق بظروف الحادث والوضع الحالي للأشخاص الذين كانوا على متنها.