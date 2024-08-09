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بالفيديو.. كواليس مرعبة لتحطم طائرة برازيلية على متنها العشرات

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واس - ساو باولو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تحطمت طائرة على متنها 62 شخصًا اليوم خلال رحلة داخلية في ولاية ساو باولو البرازيلية.
وكانت الطائرة متجهة من كاسكافيل في ولاية بارانا (جنوب) إلى مطار غوارولوس الدولي في ساو باولو وتحطمت في بلدة فينهيدو، بحسب جهاز الإطفاء في البرازيل. سقوط طائرة ركاب فوق ولاية ساوباولو البرازيلية.
الطائرة من نوع (ATR 72–500) تابعة لشركة Voepass البرازيلية وتسع 68 راكب ولقي جميع المسافرين مصرعهم بالإضافة لطاقم الطائرة.This is a Twitter Status— إياد الحمود (@Eyaaaad)

تحطم الطائرات في البرازيل

وذكرت شركة فويباس للطيران في بيان عن "وقوع حادث للرحلة 2283" اليوم في منطقة فينهيدو.
وأضافت: ولا يوجد تأكيد حتى الآن في ما يتعلق بظروف الحادث والوضع الحالي للأشخاص الذين كانوا على متنها.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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