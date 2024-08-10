شكرا لقرائتكم خبر عن ضحايا جدد ومخاطر متعددة.. آخر تطورات إعصار "ديبي" في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستمر تطورات إعصار"ديبي" في أمريكا، إذ يواصل تحركه شمال وشمال شرق الولايات المتحدة.

الإعصار يحمل معه أمطارًا غزيرة وفيضانات مفاجئة مهددًا بمزيد من الأعاصير. إعصار"ديبي" في أمريكا وبعد حالة وفاة شمال شرق غرينزبورو بولاية كارولينا الشمالية، ارتفع عدد ضحايا إعصار ديبي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 8 أشخاص، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

ويؤثر الإعصار على عدة ولايات، هي، فرجينيا والعاصمة واشنطن وديلاوير، ومناطق أخرى في شمال شرق البلاد.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من مخاطر متعددة خلال الفترة القادمة لمواجهة الفيضانات في شمال فيرمونت التي تعرضت مؤخرًا لأضرار جسيمة. إعلان الطوارئ وتقديم المساعدة وكان الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن قد أعلن اليوم الجمعة، عن حالة الطوارئ في ولاية فيرمونت.

كما أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع عن حالة الطوارئ في ولايات جورجيا ونورث كارولينا وساوث كارولينا بسبب إعصار "ديبي".

بايدن أمر أيضا بتقديم المساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة على مستوى الولاية بسبب الظروف الطارئة الناجمة عن إعصار "ديبي" الذي بدأ الأحد وما يزال مستمرًا.