شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم كوريا الشمالية يرفض المساعدات الإنسانية الدولية رغم أضرار الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعهد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون برعاية المتضررين من الفيضانات الأخيرة في بلاده، دون تلقي أي مساعدة من المجتمع الدولي.

وأصدر كيم تلك التصريحات، أثناء زيارة مأوى مؤقت للسكان النازحين، في إقليم "بيونجان الشمالي" حسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وقال زعيم كوريا الشمالية إن توفير رعاية للأطفال والتعليم لن يتوقف في المناطق المتضررة.



وتعهد بنقل الفئة المعرضة للخطر، بما في ذلك الأطفال والطلاب وكبار السن والأمهات مع الأطفال الصغار إلى بيونجيانج.



وبينما أعرب كيم عن امتنانه للمساعدات الإنسانية، التي قدمتها العديد من الدول والوكالات الدولية، قال إن كوريا الشمالية ستعمل على التعافي باستخدام قوتها وجهودها.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وروسيا والصين وكوريا الجنوبية، قد عرضت تقديم إمدادات إغاثة إلى كوريا الشمالية المتضررة من الفيضانات، في وقت سابق. وتعهد بنقل الفئة المعرضة للخطر، بما في ذلك الأطفال والطلاب وكبار السن والأمهات مع الأطفال الصغار إلى بيونجيانج.وبينما أعرب كيم عن امتنانه للمساعدات الإنسانية، التي قدمتها العديد من الدول والوكالات الدولية، قال إن كوريا الشمالية ستعمل على التعافي باستخدام قوتها وجهودها.وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وروسيا والصين وكوريا الجنوبية، قد عرضت تقديم إمدادات إغاثة إلى كوريا الشمالية المتضررة من الفيضانات، في وقت سابق.

نقل السكان المتضررين