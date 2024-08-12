شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: إصابة 15 بينهم ثلاثة في حالة خطيرة جراء انقلاب جرار ومقطورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع حادث سير خطير في منطقة ميتلفرانكن جنوب ألمانيا حيث انقلب جرار ومقطورة الأمر الذي أدى إلى إصابة 15 شخصًا.

وذكرت الشرطة أن 13 شخصًا من المصابين كانوا يجلسون على سطح تحميل المقطورة.

ونقلت مروحيات إنقاذ ثلاثة أشخاص من موقع الحادث في مدينة هارتنشتاين إلى المستشفى وهم يعانون من إصابات خطيرة، وهؤلاء هم شخص، 26 عامًا، كان يجلس إلى جوار السائق وهو في حالة حرجة، وسائق الجرار29 عامًا، بالإضافة إلى شابة صغيرة، 18 عامًا، كانت ضمن الموجودين على متن المقطورة. إصابات طفيفة

أضافت الشرطة أن بقية الإصابات طفيفة، غير أن خدمة الإنقاذ نقلت عشرة منهم إلى المستشفيات كإجراء احترازي.

ووفقًا لما أفادت به المتحدثة، انحرف الجرار عن الطريق عند منعطف جهة اليمين وانقلب مع المقطورة عدة مرات. وكان الجرار والمقطورة يسيران على "طريق غير ممهد وغير معبد".

ووفقًا للتحقيقات الأولية، كانت المجموعة متجهة إلى احتفال بمناسبة افتتاح كنيسة في المنطقة.

وتم نشر عدد كبير من قوات الإطفاء والشرطة وخدمات الطوارئ في مكان الحادث.

وتم استدعاء خبير بناء على أمر من الادعاء العام وذلك لتوضيح تفاصيل الحادث. كما تواجد في المكان مختص بتقديم الرعاية النفسية في الطوارئ. وتواصل الشرطة التحقيق في الحادث.

