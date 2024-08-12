شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي يتهم الجيش الروسي بإشعال حريق في محطة زابوريجيا النووية والان نبدء بالتفاصيل

محاولات اختراق الدفاعات الأوكرانية

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأحد، إن القوات الروسية أشعلت حريقًا في الأراضى الخاصة بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية المحتلة في جنوبى أوكرانيا.ودعا العالم والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التحرك وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.وأضاف زيلينسكي، في وقت متأخر من مساء الأحد، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أن مستويات الإشعاع في مستوى طبيعي في الوقت الحالي.

أعلنت القوات الأوكرانية تصديها لـ26 محاولة من جانب وحدات روسية لاختراق الدفاعات الأوكرانية منذ صباح يوم الأحد.



وقال الجيش الأوكراني يوم الأحد، إن القوات الروسية واصلت هجومها في شرقي أوكرانيا.

وذكر تقرير للجيش أنه صد هذا التقدم، في حين تعرضت مدينة توريتسك لغارات جوية روسية.

ويأتي هذا برغم توغل القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الواقعة جنوبي روسيا.

وأشارت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إلى أن القتال يتركز في محيط مدينة بوكروفسك في منطقة دونيتسك.