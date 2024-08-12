شكرا لقرائتكم خبر عن كييف: حريق محطة زابوريجيا لم يتسبب في أي تسريب إشعاعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة الأوكرانية في كييف اليوم الاثنين، أنه لم يجر قياس أي زيادة في الإشعاع في أعقاب الحريق الذي شب أمس الأحد في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا في أوكرانيا.

وقالت نائب وزير الطاقة الأوكراني سفيتلانا هرينشوك عبر التليفزيون: "بالوسائل التي نملكها وأنظمة المراقبة، لم نرصد أي انبعاثات أو آثار لمواد مشعة".

واتهمت هرينشوك الطاقم الروسي في أكبر محطة نووية في أوروبا بأنه السبب في إشعال الحريق، كما أدلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق بتصريحات مماثلة.

مسيرة أوكرانية

وقالت إدارة محطة الكهرباء التي عينتها روسيا، وإدارة الجزء المحتل من منطقة زابوريجيا، إن سبب الحريق هجوم أوكراني بطائرة مسيرة.



ورغم ذلك، أوضح الجانب الروسي أيضًا أن ما حدث هو مجرد حريق في برج تبريد في موقع محطة الكهرباء، نافيًا حدوثه في إحدى وحدات المفاعلات الست التي جرى إغلاقها.

انفجارات في المحطة

يشار إلى أن مراقبين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتمركزون في محطة الطاقة النووية، أفادوا بأنهم لاحظوا أولًا وقوع عدة انفجارات في المساء، ثم دخانًا كثيفًا فوق الجزء الشمالي من موقع محطة توليد الكهرباء.

وطالب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي، بالسماح لمراقبيه بالوصول إلى موقع الحريق، وقالت إدارة المحطة إنها سمحت بذلك اليوم الاثنين.

وقال جروسي أيضًا إن الأضرار التي لحقت ببرج التبريد لم تؤثر على سلامة المفاعلات الستة التي جرى إغلاقها.

ورغم ذلك، حذر جروسي من أن "أي نوع من الحرائق في الموقع أو في محيطه يمثل خطرًا نظرًا إلى إمكانية امتداد الحريق إلى المرافق الأساسية للسلامة".