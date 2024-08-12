شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تكشف عن موقفها بشأن أوكرانيا بعد هجوم كبير على روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الصين أن موقفها بشأن قضية أوكرانيا ثابت وواضح، بحسب ما قاله متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين.

ويأتي ذلك في أعقاب هجوم شنته القوات الأوكرانية مؤخرًا على الأراضي الروسية، في منطقة كورسك. هجوم الجيش الأوكراني وذكرت روسيا أن هجوم الجيش الأوكراني، تسبب في مقتل أكثر من 60 مدنيًا.

وأوضحت أن الجيش الروسي أوقف هجوم الجيش الأوكراني، فيما أعلنت منطقة كورسك حالة الطوارئ، وعندما طلب من المتحدث التعليق على هذه التطورات.

وبينت أن الجانب الصيني يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالمبادئ الثلاثة لتخفيف حدة الوضع. تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا ولفتت إلى أن تلك المبادئ تتمثل في عدم توسيع ساحة المعركة، وعدم تصعيد القتال وعدم تأجيج النيران من قبل أي طرف.

وقال المتحدث إن الصين ستواصل الحفاظ على التواصل مع المجتمع الدولي للعب دور بناء في التسوية السياسية للأزمة.