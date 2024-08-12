شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء 120 ألف شخص.. تطورات التوغل الأوكراني في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

توغل القوات الأوكرانية في روسيا

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تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا

الدمام - شريف احمد - كشف الكسي سميرنوف، حاكم منطقة كورسك في روسيا عن إجلاء نحو 120 ألف شخص في ظل توغل القوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية بين البلدين.وأبلغ "سميرنوف" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاورات بينهما أن 60 ألف شخص آخرين ما زالوا بحاجة للإجلاء.وقال إن القوات الأوكرانية سيطرت على 28 قرية، وأن مصير زهاء ألفي شخص مازال مجهولًا.ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن سميرنوف قوله لبوتين إن "الوضع في المنطقة صعب".وبين أن القوات الأوكرانية توغلت لمسافة 12 كيلومترًا داخل الأراضي الروسية على امتداد جبهة بطول أربعين كيلومترا.ولم يتسن التحقق من صحة تصريحات حاكم كورسك الذي كان يتواصل عبر دائرة الفيديو مع بوتين الذي كان في مقر إقامته قرب موسكو.وكانت صدرت شكاوى من مواطنين روس في كورسك، بشأن سوء تنظيم عملية إجلاء السكان.