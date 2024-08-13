شكرا لقرائتكم خبر عن توغل بالعمق الروسي.. أوكرانيا تزعم تحقيق مكاسب كبيرة في كورسك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زعمت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم الاثنين، تحقيق مكاسب سريعة وكبيرة خلال هجوم مفاجئ شنته على منطقة كورسك بجنوب روسيا.

وقال القائد العام للقوات المسلحة أولكسندر سيرسكي في مؤتمر عبر الفيديو مع القادة العسكريين في كييف، إنه بعد أسبوع من الهجوم، أصبح نحو 1000 كيلومتر مربع من الأراضي الآن تحت السيطرة الأوكرانية. القوات الأوكرانية واعترف القائم بأعمال الحاكم الروسي لمنطقة كورسك، أليكسي سميرنوف، في وقت سابق بتكبد خسائر على صعيد الأراضي.

وبحسب سميرنوف، تقدمت القوات الأوكرانية 12 كيلومترا داخل الإقليم على طول 40 كيلومترا، ويعادل هذا الرقم نحو نصف الكيلومترات المربعة التي ذكرها سيرسكي.