بريطانيا تسجل أعلى درجة حرارة في 2024

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طقس بريطانيا

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درجات الحرارة في بريطانيا

الدمام - شريف احمد - أعلنت بريطانيا، أنها سجلت اليوم الاثنين أعلى درجة حرارة هذا العام 2024.ووصلت الحرارة في كامبريدج إلى 8ر34 درجة مئوية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه ميديا).وأوضحت الوكالة أن هيئة الأمن الصحي في البلاد أصدرت تحذيرًا صحيا جراء ارتفاع الحرارة من الدرجة الصفراء، بالنسبة لمناطق شرق وغرب ميدلاندز وشرق وجنوب شرق وجنوب غرب وشمال غرب انجلترا بالإضافة إلى العاصمة لندن.وذكرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية أن "اليوم هو أكثر الأيام حرارة في عام 2024، إذ سجلت 8ر34 درجة في كامبريدج.وأوضحت أن هذا العام "هو الـ11 منذ عام 1961 الذي يشهد تسجيل درجات حرارة مرتفعة مثل هذه".وأشارت إلى أن "8 من هذه السنوات كانت منذ عام 2000 وستة منها خلال العقد الأخير".وفي وقت سابق، ذكرت الشرطة في منطقة غرب ميدلاندز أنه تم انتشال طفل يبلغ من العمر عامين من أحد القنوات المائية في منطقة ولفرهامبتون أثناء موجة الطقس الحار بعد ظهر الأحد، وأنه توفي في وقت لاحق بالمستشفى.