صرف مكافأة للعاملين بمركز أورام المنيا خلال جولة مفاجئة للمحافظ

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا-جمال محمد:

تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، انتظام سير العمل داخل مركز الأورام فى إطار جولاته الميدانية لمتابعة القطاع الصحي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والنهوض والارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية.

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التى قام بها المحافظ، لتفقد عدد من أقسام المستشفى شملت ( طوارىء ـ استقبال ـ الرعاية ـ المعامل ـ العمليات ـ الصيدلية ـ عيادات خارجية ـ المطبخ ـ الأقسام الادارية) ، مشيداً بمستوى الرعاية الطبية المقدمة من قبل الطاقم الطبي والتمريض داخل المستشفى، وموجهاً بصرف مكافأة للعاملين بالمستشفى للالتزام باشتراطات الصحة والسلامة العامة.

واستمع المحافظ، إلى شرح مفصل عن المركز والذى يُعد صرحا طبيا كبيرا، ويعمل المركز على تقديم خدماته للمرضى منذ انشائه عام 1992 من خلال كفاءات طبية متميزة ويخدم المرضى من مواطني المنيا و محافظتي (بنى سويف ـ أسيوط)، و يستقبل المركز يومياً( 600 مريض ويتم إجراء 80 تحليلا علاجيا و70 جلسة علاج اشعاعى و80 جلسة علاج كيماوي )، ويضم المركز 5 صيدليات و3 مخازن رئيسية للأدوية، كما سيتم إضافة جهاز اشعاعي جديد وآخر للكشف المبكر عن اورام الثدي بما يحقق طفرة في الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضاف المحافظ أن المعمل التابع لمركز الاورام، يأتي في الترتيب الخامس على مستوى الجمهورية والأول على مستوى الصعيد، ويضم 3 أجهزة تكنولوجية متقدمة، ويعتبر المكان الوحيد المعتمد لتحليل الأنسجة ومستقبلات هرمون وما يتعلق بسرطان الثدى والغدد الليمفاوية، ويمكن الاحتفاظ فيه بأى تحاليل أو عينات تخص المريض بما يمكنه من الرجوع لها مرة ثانية دون اعادتها، كما يعقد المركز ورش عمل جراحية حول (أورام القولون ـ الرقبة ـ الرأس) لافتاً إلى ان المركز يشارك في 3 مبادرات رئاسية وهي ( القضاء على قوائم الانتظار( جراحة الاورام) ـ مبادرة صحة المرأة (الكشف عن اورام الثدي ) ـ مبادرة العيادات النسائية).

وأجرى المحافظ حواراً مع الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى وعدد من المواطنين، وسط ترحيب وحفاوة من الجميع لوجوده معهم واستماعه لمطالبهم، مطالباً الأطقم الطبية ببذل المزيد من الجهود للنهوض بقطاع الصحة بمحافظة المنيا والاهتمام براحة المرضى وتوفير كافة الإمكانيات وتسخير الطاقات لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية المميزة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال زيارته الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، الدكتور ياسر عبد الجواد مدير مركز الأورام ، وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا ومسئولي التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.