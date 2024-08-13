قتيل وإصابة 18شخصاً جراء حرائق الغابات في اليونان

ابوظبي - سيف اليزيد -

لقي شخص مصرعه، وأصيب 18 آخرون بسبب استنشاق الدخان، نتيجة حريق غابات كبير في الضواحي الشمالية للعاصمة اليونانية أثينا، كما تم إجلاء المئات من الأشخاص.

وتسبب الحريق، الذي بدأ يوم الأحد بالقرب من بحيرة ماراثون، على بعد حوالي 35 كيلومترا شمال شرق أثينا، في احتراق العديد من المنازل والشركات في ضواحي المدينة وفي المجتمعات القريبة من البحيرة.

وذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية، أنه من المقرر أن يتم دعم قوات الإطفاء اليونانيين بقوات من دول أخرى في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، بعد أن طلبت أثينا المساعدة الدولية، وتفعيل آلية الحماية المدنية المتبادلة في أوروبا.

وغطت سحابة من الدخان والرماد وسط أثينا، بينما انقطع التيار الكهربائي عن أجزاء منها، وأثر على إشارات المرور عند تقاطعات الطرق المركزية الرئيسية.