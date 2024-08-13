أونروا: النزوح في غزة لا ينتهي.. و84% من القطاع تحت أوامر الإخلاء

ياسر رشاد - القاهرة -

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن ‏النزوح في قطاع غزة لا ينتهي أبدًا، حيث تم وضع حوالي 84 % من القطاع؛ أي ما يعادل 305 كم مربع، تحت أوامر الإخلاء الصادرة عن القوات الإسرائيلي.

وأشارت الاونروا - في تدوينة على صفحتها الرسمية على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء إلى أن ‏"الناس يفرون من أجل النجاة بحياتهم، ويأخذون معهم ما يستطيعون حمله، تاركين كل شيء آخر وراءهم. كما ‏إنهم مرهقون ولا يجدون مكانًا آمنًا يلجؤون إليه".

وقال مدير شئون الاونروا في غزة سكوت اندرسون إنه "يمكنك حرفيًا أن تشم رائحة الدم في الهواء"، مشيرا إلى الأوضاع المروعة في مستشفيات غزة، التي تعاني من نقص حاد في الإمدادات الطبية الضرورية.

وأضاف اندرسون أن "الأزمة الإنسانية في غزة من صنع الإنسان بنسبة 100%، ويمكن للبشر أن يقوموا بإنهائها".

"الوزراء السعودي" يجدد التأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه

جدد مجلس الوزراء السعودي دعم المملكة للجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، والتأكيد على ضرورة المضي قدماً في سبيل إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام، واستعادة الشعب الفلسطيني الشقيق كامل حقوقه المشروعة.

وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزير الإعلام السعودي بالنيابة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس، اليوم /الثلاثاء/ في جدة، برئاسة ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث استعرض المجلس مجمل الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما مستجدات الأحداث في المنطقة.

وأشاد المجلس بجهود البرلمان العربي وإسهاماته في المحافل الدولية، مؤكدا ما توليه المملكة من اهتمام بترسيخ التعاون مع أشقائها في العالم العربي على جميع الصعد؛ بما يسهم في توطيد الأمن والاستقرار، وتوفير الظروف الداعمة لمسيرة التطور والتنمية المستدامة.