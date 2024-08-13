شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم أوكراني مستمر.. روسيا توسع عمليات الإخلاء في منطقة كورسك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد السلطات المحلية في منطقة كورسك الروسية لإخلاء منطقة أخرى في الوقت الذي تواصل فيه أوكرانيا هجومها عبر الحدود.

وكتب رئيس المنطقة المحلية فلاديمير زايتسيف عبر تليجرام اليوم الثلاثاء أن الخطط لإخلاء سكان منطقة بولشيسولداتسكي يجرى حاليا تجهيزها.

وتابع في منشوره"حتى الآن، لم يجر إخلاء منطقتنا، الجميع رحلوا بمحض إرادتهم، لم يمنعهم أحد، اليوم نقوم بجمع البيانات عمن يتعين أن يتم إخلاؤه ". الحدود الأوكرانية-الروسية وكانت المناطق التي جرى إخلاؤها سابقا تقع بالقرب من الحدود الأوكرانية-الروسية، لكن بولشيسولداتسكي تقع في موقع أعمق داخل الأراضي الروسية.

وتعد المركز الإداري للمنطقة هو بلدة بولشوي سولداتسكوي الصغيرة، التي تبعد حوالي 36 كيلومترا عن الحدود، وكان يعيش حوالي 11 ألف شخص في المنطقة قبل بدء الحرب في 2022، وفقا للأرقام الرسمية.