شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الدستورية التايلاندية تعزل رئيس الوزراء.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صوتت المحكمة الدستورية التايلاندية بواقع 5 أصوات مقابل 4 اليوم الأربعاء لصالح عزل رئيس الوزراء سريتا تافيسين من منصبه، وذلك لقيامه بتعيين سياسي له سجل إجرامي.

ويعد القرار مفاجأة للكثير من المراقبين السياسيين، ولم يحضر سريتا جلسة المحكمة، قائلا إنه لديه مواعيد أخرى.

سبق وتقدم العشرات من أعضاء مجلس الشيوخ، بدعوى في مايو الماضي، واتهم الأعضاء سريتا / 62 عاما/ بانتهاك القواعد من خلال تعيين السياسي بيشيت شوينبان، الذي لديه سجل إجرامي، في منصب وزاري بالحكومة. رئيس وزراء تايلاند وكان صدر حكم بسجن بيشيت لمدة ستة أشهر خلال عام 2008 لاتهامه بازدراء المحكمة في فضيحة تتعلق بتلقي رشوة، واستقال بالفعل في مايو الماضي في أعقاب تزايد الضغط.

وقال سريتا إن تعيين بيشيت جرى وفقا للقانون، ولكن المحكمة لم توافق على ذلك، إذ قالت إن رئيس الوزراء انتهك القواعد.