شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات الحرب.. روسيا تسقط 7 صواريخ و147 طائرة مسيرة أوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 4 صواريخ من طراز "توتشكا-يو"، و3 صواريخ "هيمارس"، و147 مسيرة، بالإضافة إلى استهداف محطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال البيان "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، محطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن استهداف تجمعات القوى البشرية، والمعدات في 149 منطقة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء. الدفاع الجوي الروسي وأضاف البيان "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 4 صواريخ تكتيكية من طراز "توتشكا-يو"، وقنبلتين موجهتين من نوع "هايمر"، و3 صواريخ "هيمارس"، و147 طائرة مسيرة.

ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، جرى تدمير الآتي: 638 طائرة، 279 مروحية، 29 ألفا و970 طائرة مسيرة، و569 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و17 ألفا و57 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1400 مركبة قتالية متعددة المهام، و13 ألفا و229 مدفعا ميدانيا وقذائف هاون، و24 ألفا و715 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.