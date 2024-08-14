ماذا يحدث داخل الأراضي الصومالية؟.. سمير فرج يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

أكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أهمية حدود الصومال الخارجية من جانب خليج عدن ومضيق باب المندب، وعلى حرص الدولة المصرية على استقرار الصومال ودعم مكافحة الإرهاب حتى تعود الصومال إلى سابق عهدها من جديد.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن العلاقات بين مصر والصومال تتسم بالاستقرار والأخوة والتعاون، وهذا أمر مستمر حتى اللحظة، مبينا أن الرئيس السيسي حريص على التعاون والتنمية بين البلدين.

وأكد أن الهدف من دعم الصومال هو الحفاظ على الأمن القومي المصري، لأن ما حدث في باب المندب أثر سلبا على دخل قناة السويس خلال الفترة الماضية.

وتابع : الصومال تواجه مجموعات إرهابية تابعة لجماعة الإخوان، ومصر ستمد القوات المسلحة الصومالية بكافة المعلومات، وتدعمها بكل ما تحتاجه من إمكانيات من أجل مواجهة ومكافحة الإرهاب في المنطقة، لأن تحقيق الاستقرار في الصومال بمثابة الحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأشار الخبير الاستراتيجي، إلى أن امتلاك الصومال لقوات مسلحة قوية سيساهم في استرداد أراضيها المنهوبة من قبل المتمردين، معقبًا: حريصون على العلاقات مع الصومال ونحن مع القانون الدولي والأعراف الدولية والسيادة، فنحن مع الصومال وندعم مؤسسات الدولة القومية.

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