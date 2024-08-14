الزراعة: علاج وفحص 960 رأس ماشية مجانا لدى المربين ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة بيطرية مجانية في محافظة بورسعيد، استهدفت عددًا من قرى المحافظة، لتقديم الدعم والارشاد البيطري للمربين بالمجان، لحماية الثروة الحيوانية.

وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، للتواصل الدائم ودعم مربي الماشية، وخاصة في القرى المختلفة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتنمية الريف المصري ورفع مستوى معيشة أبنائه.

وأشار “فاضل”، إلى أن القافلة والتي نفذت أعمالها على مدار ثلاثة أيام، استهدفت قرى الرضوان وسهل الطينة والقابوطى ونواحي المحافظة؛ لعلاج مواشٍ وأغنام وماعز ودواب صغار المربين، لافتا إلى أن القافلة جاءت بالتعاون بين معهد بحوث التناسليات الحيوانية، الصحة الحيوانية، الأمصال واللقاحات البيطرية، الانتاج الحيوانى والهيئة العامة للخدمات البيطرية متمثلة فى مديرية الطب البيطرى بالمحافظة.

وأضاف أن أعمال القافلة شملت اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بـ ١٠٤ حالات، وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لـ ٢٣٨ وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية والرش لعدد ٦١٨ حالة بعدد إجمالي ٩٦٠ حالة لدى صغار مربي الماشية والدواب والأغنام والماعز بالمحافظة

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