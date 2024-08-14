روسيا تستهدف ميناء أوديسا الأوكراني بصاروخ

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد مسؤولون أوكرانيون بأن قوات روسية هاجمت البنية التحتية لميناء مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا، مساء اليوم (الأربعاء)، مما أدى إلى إصابة شخصين على الأقل.

وقال مكتب النائب العام على تطبيق «تلغرام» إن موظفاً في الميناء وسائق ناقلة حبوب أصيبا في الهجوم، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

استخدمت صاروخاً باليستياً

وأضاف حاكم المنطقة أوليه كيبر أن القوات الروسية استخدمت صاروخاً باليستياً.

وتعرضت البنية التحتية للموانئ في أوكرانيا لهجمات روسية متكررة منذ انسحاب روسيا في الصيف الماضي من اتفاق بوساطة الأمم المتحدة كان يضمن شحناً آمناً للحبوب الأوكرانية.

وأنشأت كييف بعدئذ ممراً بحرياً خاصاً بها للشحن.