الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في 3 منازل بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

نشب حريق في 3 منازل وأصيب شخص، اليوم الأربعاء، في قرية قرقطان التابعة لمركز نقادة غربي محافظة قنا، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة.

البداية عندما تلقى اللواء محمد عمران، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق داخل 3 منازل أحواش بقرية قرقطان التابعة لمركز نقادة غربي محافظة قنا.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة للسيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة، وتبين نشوب حريق في 3 منازل أحواش، وأصيب شخص بالاختناق.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.