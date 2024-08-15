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شهيدان في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم بلاطة بالضفة الغربية

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح اليوم، في قصف مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي، استهدف مخيم بلاطة شرقي نابلس بالضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بانتشال شهيدين و4 إصابات جراء قصف مسيّرة للاحتلال مخيم بلاطة، ترافق القصف الجوي مع عملية اقتحام واسعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي للمخيم، وبذلك يرتفع عدد شهداء الضفة الغربية خلال الشهور العشرة الماضية إلى ٦٢٨ شهيداً.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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