مناظرة مرتقبة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأميركي

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مرشح الحزب الديموقراطي لمنصب نائب الرئيس الأميركي تيم والز إنه وافق على مناظرة منافسه الجمهوري جيه.دي فانس في الأول من أكتوبر، وهو أحد أربعة مواعيد اقترحتها شبكة سي.بي.إس نيوز لمناظرة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس.

وقالت الشبكة إنها أعطت الحملتين أربعة مواعيد للمناظرة، وهي 17 سبتمبر و24 منه وأول أكتوبر والثامن منه.

من المقرر أن تخوض نائبة الرئيس الحالية كاملا هاريس، المرشحة للرئاسة عن الحزب الديموقراطي، والمرشح الجمهوري دونالد ترامب مناظرة على إيه.بي.سي نيوز في العاشر من سبتمبر.