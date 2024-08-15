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مناظرة مرتقبة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأميركي

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ابوظبي - سيف اليزيد - قال مرشح الحزب الديموقراطي لمنصب نائب الرئيس الأميركي تيم والز إنه وافق على مناظرة منافسه الجمهوري جيه.دي فانس في الأول من أكتوبر، وهو أحد أربعة مواعيد اقترحتها شبكة سي.بي.إس نيوز لمناظرة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس.
وقالت الشبكة إنها أعطت الحملتين أربعة مواعيد للمناظرة، وهي 17 سبتمبر و24 منه وأول أكتوبر والثامن منه.
من المقرر أن تخوض نائبة الرئيس الحالية كاملا هاريس، المرشحة للرئاسة عن الحزب الديموقراطي، والمرشح الجمهوري دونالد ترامب مناظرة على إيه.بي.سي نيوز في العاشر من سبتمبر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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