بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد عددًا من المصانع بالخانكة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمنطقة الصفا الصناعية بمدينة الخانكة، شملت المرور على 3 مصانع ومحطة معالجة الصرف الصحي.

وتقع منطقة الصفا الصناعية بمنطقة عرب العليقات بمدينة الخانكة على مساحة 142 فدانا، وبها مصانع مقامة على صناعات المسابك وتشكيل المعادن إذ تحتوي على 59 مصنعا.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بمنطقة الصفا الصناعية، وهي تعد محطة معالجة ثنائية بطاقة 1500 متر3/ اليوم بتكلفة 65 مليون جنيه وتنفيذها تحت إشراف الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، موجها القائمين على المشروع بالالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في أقرب وقت وذلك لخدمة المصانع المقامة بالمنطقة.

كما تفقد مصنع الصفوة لإنتاج الفحم النباتي مكمورة فحم صديقة للبيئة والمقام على مساحة 2500 متر بقيمة إنتاجية سنوية بلغت 16 مليون جنيه، وتعمل بعدة أفران غير ملوثة للبيئة المحيطة، وتعمل حاليا على الإنتاج المحلي.

كما تفقد شركة توكل للصناعات المعدنية، والتي تبلغ مساحتها 37 ألف متر مربع والتي تقوم بإنتاج المسابك، ووجه المحافظ خلال تفقده المصنع بتشكيل لجنة من إدارة الاستثمار بالمحافظة لفحص مشاكلهم والعمل على حلها.

واستكمل عطية الجولة بتفقد مصنع مصر الكبرى للتجارة والتصنيع والاستيراد والذي يقوم بتشكيل المعادن بالطرق والكبس والسبك والدلفنة، والمقام على مساحة 9667م2، إذ تبلغ الطاقة الإنتاجية 3000 طن /سنوي.

وأكد أن المحافظة مستعدة لتقديم كافة سبل الدعم لهم، مؤكدًا أن المحافظة تعمل بالدرجة الأولى على تشجيع الاستثمار والمستثمرين الجادين لتوفير فرص عمل للشباب خصوصا من أبناء القليوبية، مشيرا إلى أن القليوبية لا تدخر جهداً في مد جسور التواصل مع كافة المنشآت الصناعية والإنتاجية وتقديم كافة أوجه الدعم لتنميتها والارتقاء بجودة منتجاتها بهدف تعزيز قدرتها التنافسية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد 113 و59 عمارة بعرب العليقات بمركز ومدينة الخانكة.

وأثناء جولته التقى عطية عددا من المواطنين وتبادل معهم الحديث مستمعا لمطالبهم وشكاوهم ومقترحاتهم، وعلى الفور وجه المحافظ برفع القمامة بمحيط العمارات أول بأول مع وضع صناديق للقمامة مع استكمال أعمال الرصف ببعض المناطق داخل محيط 113 عمارة، موجها بتوفير سيارة رش الباعوض يوميا بمحيط العمارات.

واختتم المحافظ الجوله بمتابعة إصلاح عدائة خط الصرف أمام مدرسه الشهيد احمد راضي الثانويه بمنطقة القلج، حيث جرى الدفع بأربع بدلات للتحويل لمصرف البلبيسي.

وخلال الجوله استمع المحافظ لمطالب وشكاوى المواطنين ومنها (إنشاء سوق نموذجي بدلا من الأسواق العشوائيه ورفع تراكمات القمامه اول بأول بمحيط مصرف بلبيس - ورصف الشارع الرئيسي بالقلج من امام موقف الاتوبيس حتي مستشفي الصدر الخانكة).

وأكد عطية أن هدفه الرئيسي إرضاء المواطنين وحل مشاكلهم والذي لن يتم إلا من خلال التواجد في الشارع والعمل الميداني للوقوف على المشكلات على الطبيعة ومعرفه احتياجات المواطن على ارض الواقع تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.